Зеленский: Необходимо продолжить переговоры с РФ, несмотря на трагедию в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность продолжения переговоров с российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность продолжения переговоров с российской стороной.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Даже возможность переговоров с Россией после трагедии в Буче будут вызовом. Вызов внутренний, прежде всего, свой, человеческий. Потом, когда берешь себя в руки, а это приходится делать, я думаю, что у нас нет другого выбора", - сказал он в интервью украинским журналистам, показанным во вторник в рамках всеукраинского телемарафона.

По словам президента, "будет другой вызов внутри государства, потому что все понимают: то, что они сделали, – прощения этому нет. Но надо находить возможности для таких шагов".

Зеленский высказался за ускорение расследования преступлений в Буче и других городах: "Невыгодно затягивать этот процесс и Европе, потому что они видят – доказательств более, чем достаточно и, к сожалению, доказательства будут только появляться", - заметил президент.