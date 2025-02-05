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Зеленский не стал опровергать убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

Зеленский не стал опровергать убийство Саркисяна украинскими спецслужбами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) устранила лицо, причастное к убийствам в Донбассе и во время Майдана.
В регионе
5 февраля 2025 г. 06:43
Зеленский не стал опровергать убийство Саркисяна украинскими спецслужбами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) устранила лицо, причастное к убийствам в Донбассе и во время Майдана.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В ходе беседы журналист спросил его о недавнем взрыве в Москве, в результате которого погиб президент Федерации бокса т.н. "Донецкой народной республики (ДНР)" и основатель батальона "АрБат" ("Армянский батальон") Армен Саркисян. В ответ украинский лидер отметил, что ведомство провело соответствующую операцию по ликвидации человека, которого обвиняют в убийствах украинцев.

При этом Зеленский подчеркнул, что не знаком с этим человеком и не знает его имени. "Мне трудно сказать, тот ли это случай или нет", — сказал президент Украины.

Напомним, что 3 февраля в элитном московском жилом комплексе "Алые Паруса" произошел взрыв, Саркисян с травмами был доставлен в больницу, где позже умер в реанимации. Саркисян с 2014 года был объявлен украинскими властями в розыск, в декабре 2024 года ему были предъявлены новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Газета "Известия" сообщала, что взрывное устройство привел в действие смертник, ранее судимый гражданин Армении.

До этого имя Армена Саркисяна упоминалось в СМИ в связи с участием в конфликте со стрельбой в центре Москвы. Инцидент произошел 14 февраля 2024 года, когда дочь Саркисяна Эмилия вместе со своим возлюбленным стала участницей дорожного конфликта с уроженцем Грозного Расулом Очаевым. Тогда на место происшествия по просьбе Эмилии приехали охранники ее отца, Виктор Олефир и Иван Гавриченко. В результате начавшейся стрельбы ранения получили представители обеих сторон. Очаев впоследствии был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорен к 3,5 года колонии.

Ряд российских СМИ указывали, что следователи допускают версию личной мести за неоднозначный инцидент с Очаевым.

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