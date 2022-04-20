Зеленский: Не хватает техники, чтобы прорвать блокаду Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что пока не может сказать, когда украинская армия сможет разблокировать Мариуполь. По его словам, для этого есть два пути.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что пока не может сказать, когда украинская армия сможет разблокировать Мариуполь. По его словам, для этого есть два пути.

Как передает Report, об этом сказал украинский лидер после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам открыто. Все ребята в Мариуполе хотят победы, хотят деблокады, они не собираются сдаваться врагу", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что разблокировать Мариуполь можно или военным путем, или дипломатическим.

"Для того, чтобы разблокировать город, есть два пути. Первый - это серьезная тяжелая вооруженная помощь, на которую мы и они рассчитываем, и совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока что у нас этой техники недостаточно. Второй путь - дипломатический. Пока на это не соглашается РФ", - пояснил он.