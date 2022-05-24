Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ

Украина вернется к переговорам с Россией лишь после того, как вернет захваченные оккупантами после 24 февраля украинские территории.

Украина вернется к переговорам с Россией лишь после того, как вернет захваченные оккупантами после 24 февраля украинские территории.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK .

"Я уверен, что мы должны вернуть себе всю нашу территорию, но за это придется заплатить. Мы хотим вернуть ее к тому, что было до 24 февраля. Тогда мы сядем за стол переговоров", - сказал Зеленский, добавив, что без деоккупации захваченных территорий после начала широкомасштабного вторжения российских войск переговоры о прекращении огня с РФ "будут тяжелыми".

Зеленский отметил украинскую принадлежность Крыма и Донбасса, но сейчас видит главную задачу в освобождении захваченных за 3 месяца регионов.

По его словам, ВСУ способны вернуть все оккупированные РФ земли. После того, как мир увидел способность Украины противостоять агрессору, поверил в ее победу и объединился ради помощи украинскому народу - будущая победа стала еще более ощутимой, отметил Зеленский.