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Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено

Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено По состоянию на сегодня в Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов.
В регионе
14 мая 2022 г. 00:56
Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено

В Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодня освобождено уже 1 015 населенных пунктов - это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - сказал глава государства.

Он отметил, что власти помнят о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации.

"Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “1 015 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib”

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