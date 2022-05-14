Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено

По состоянию на сегодня в Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов.

В Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодня освобождено уже 1 015 населенных пунктов - это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - сказал глава государства.

Он отметил, что власти помнят о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации.

"Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса. Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", - заявил Зеленский.