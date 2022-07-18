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Зеленский назвал причину отстранения от должности генпрокурора и главы СБУ

Зеленский назвал причину отстранения от должности генпрокурора и главы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ и Ирину Венедиктову от должности генпрокурора из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.
В регионе
18 июля 2022 г. 01:34
Зеленский назвал причину отстранения от должности генпрокурора и главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ и Ирину Венедиктову от должности генпрокурора из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент в своем обращении.

В.Зеленский сообщил, что в настоящее время зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 производствах лица получили уведомление о подозрении. В частности, более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал он.

Напомним, что президент Украины отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski UTX rəhbərini və baş prokuroru vəzifədən kənarlaşdırmasının səbəbini açıqlayıb

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