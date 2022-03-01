Зеленский назвал прекращение обстрелов условием для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил с утверждением, что Россия должна прекратить обстрелы украинских городов, прежде чем будут возможны полноценные переговоры с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Россия должна прекратить обстрелы украинских городов, прежде чем будут возможны полноценные переговоры с Москвой.

Как передает Report, об этом сказал он в совместном интервью агентству Reuters и телеканалу CNN.

"Необходимо, по крайней мере, перестать обстреливать людей, лишь перестать обстреливать, а потом сесть за переговорный стол", - отметил президент Украины. Он говорил с журналистами в укрепленном комплексе правительственных зданий в Киеве, который находится под охраной военных.

При этом Зеленский не дал однозначного ответа относительно перспектив дальнейших переговоров страны с Россией. "Посмотрим", - ответил он на вопрос журналиста о том, готова ли российская сторона к переговорам и будут ли данные встречи продуктивными.

По словам президента, если Москва согласится отвести войска на позиции, которые они занимали шесть дней назад, то это будет "признаком того, что они (Россия) готовы к миру". "В обратном случае - это трата времени", - подчеркнул он.