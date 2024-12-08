Зеленский назвал потери Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли 43 тысячи украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли 43 тысячи украинских военных.

Как передает Report, об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале .

Кроме того, по словам Зеленского, зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

"Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию", - отметил украинский лидер.

Он также отметил, что с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 своих солдат против 1 украинского военного. На данный момент Россия потеряла в Украине больше 753 тысяч военных: 198 тыс. погибших и более 550 тыс. раненых.