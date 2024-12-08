О нас

Зеленский назвал потери Украины в войне

Зеленский назвал потери Украины в войне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли 43 тысячи украинских военных.
В регионе
8 декабря 2024 г. 15:31
Зеленский назвал потери Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны погибли 43 тысячи украинских военных.

Как передает Report, об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Зеленского, зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

"Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию", - отметил украинский лидер.

Он также отметил, что с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 своих солдат против 1 украинского военного. На данный момент Россия потеряла в Украине больше 753 тысяч военных: 198 тыс. погибших и более 550 тыс. раненых.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti müharibədə ölən hərbçilərin sayını açıqlayıb

Другие новости из категории

Фидан: Сирийский народ заново определит будущее своей страны
Фидан: Сирийский народ заново определит будущее своей страны
8 декабря 2024 г. 14:42
В тяжелом ДТП в Анкаре погибли пять человек
В тяжелом ДТП в Анкаре погибли пять человек
8 декабря 2024 г. 13:39
Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Министры обороны Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
8 декабря 2024 г. 12:58
В Грузии могут запретить ношение масок на улице
В Грузии могут запретить ношение масок на улице
8 декабря 2024 г. 09:09
В Дагестане задержаны 12 человек, планировавших теракт
В Дагестане задержаны 12 человек, планировавших теракт
7 декабря 2024 г. 23:39
Токаев заявил о необходимости реформирования ООН
Токаев заявил о необходимости реформирования ООН
7 декабря 2024 г. 21:42
Вице-спикер парламента Грузии: В ходе акций радикальная оппозиция перешла к экстремизму
Вице-спикер парламента Грузии: В ходе акций радикальная оппозиция перешла к экстремизму
7 декабря 2024 г. 20:59
Правящая партия Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента
Правящая партия Грузии официально зарегистрировала своего кандидата на пост президента
7 декабря 2024 г. 19:03
Фуат Октай: Турция не допустит создания террористического государства в Сирии
Фуат Октай: Турция не допустит создания террористического государства в Сирии
7 декабря 2024 г. 15:00
Губернатор Астрахани встретился с главами Астраханского и Азербайджанского деловых центров
Губернатор Астрахани встретился с главами Астраханского и Азербайджанского деловых центров
7 декабря 2024 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi