Зеленский назвал первый шаг для начала переговоров с Россией

Первым шагом к мирным переговорам между Украиной и Россией должен быть вывод войск с украинских земель.

Первым шагом к мирным переговорам между Украиной и Россией должен быть вывод войск с украинских земель.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил президента Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

Президент подчеркнул, что Украина не готова говорить сегодня с Путиным и вообще "с таким режимом и подходом неуважения к суверенитету и свободе. Так, неуважение проявляется как минимум в том, что российские военные находятся на территории нашего государства и убивают здесь".

"Итак, первый должен быть шаг - выйти из наших территорий. Дальнейший разговор будет зависеть и от того, как россияне покинут нашу страну. Так, если противник выйдет после того, как его оттеснят наши защитники - это один формат диалога. А если они сами покинут наши земли - будет более мягкий переход от войны к дипломатии", - отметил он.