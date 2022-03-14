Зеленский назвал переговоры с Россией сложными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций, и пообещал позднее рассказать об их итогах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций, и пообещал позднее рассказать об их итогах.

Как передает Report, в своем обращении украинский лидер отметил, что встреча в видеоформате продолжается.

При этом он призвал украинцев "держаться, бороться, чтобы победить".

"Чтобы прийти к заслуженному украинцами миру. Честный мир. С гарантиями безопасности для нашего государства, наших людей. И чтобы возложить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах", - сказал он.

Зеленский отметил, что "российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, которой мы ее знаем, что мы ценим", - подчеркнул президент Украины.