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Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом в войне

Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом в войне Освобождение Херсона символизирует переломный момент в войне.
В регионе
15 ноября 2022 г. 10:56
Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом в войне

Освобождение Херсона символизирует переломный момент в войне.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к участникам саммита G20 на Бали.

"Война еще не окончена, но уже известно, чьей будет победа", - сказал он, подчеркнув, что Херсон - это один из важнейших городов юга Украины и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля.

О том, что Херсон перешел под контроль Украины, украинская разведка заявила 11 ноября.

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Версия на английском языке President of Ukraine: Liberation of Kherson- turning point in war
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti: “Xersonun azad edilməsi müharibədə dönüş nöqtəsinin simvoludur”

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