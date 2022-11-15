Зеленский назвал освобождение Херсона переломным моментом в войне

Освобождение Херсона символизирует переломный момент в войне.

Освобождение Херсона символизирует переломный момент в войне.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении к участникам саммита G20 на Бали.

"Война еще не окончена, но уже известно, чьей будет победа", - сказал он, подчеркнув, что Херсон - это один из важнейших городов юга Украины и единственный областной центр, который России удалось захватить после 24 февраля.

О том, что Херсон перешел под контроль Украины, украинская разведка заявила 11 ноября.