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Зеленский назвал начальные шаги налоговой реформы в Украине

Зеленский назвал начальные шаги налоговой реформы в Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начальных шагах налоговой реформы в стране.
В регионе
15 марта 2022 г. 09:13
Зеленский назвал начальные шаги налоговой реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начальных шагах налоговой реформы в стране.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Кабинет министров Украины согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики", - отметил глава государства.

По его словам, вместо НДС и налога на прибыль применяется ставка 2% от оборота и упрощенный учет.

"Для малого бизнеса, а это первая и вторая группы физических лиц-предпринимателей (ФОП), ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете, - платите. Не можете - нет вопросов", - объяснил Зеленский.

Второе, добавил он, это максимальная дерегуляция бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона", - рассказал президент.

Он подытожил, что это "лишь начальные два шага нашей налоговой реформы".

Напомним, 14 марта Владимир Зеленский говорил, что правительство в ближайшие дни представит новую налоговую модель, которая будет действовать в Украине во время войны и в период послевоенного развития.

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Версия на английском языке Zelensky reveals initial steps of tax reform in Ukraine

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