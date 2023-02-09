Президент Украины назвал минские соглашения уступкой России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписанные в 2015 году минские соглашения являлись уступкой России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подписанные в 2015 году минские соглашения являлись уступкой России.

Как передает Report, такое утверждение он высказал в интервью газете Le Figaro .

"Я не хочу никого обидеть, но минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России. Я сказал Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель, а также Владимиру Путину, когда мы были в Нормандии имеется в виду нормандский формат, что в таком виде минские соглашения не могут быть реализованы", - отметил он.

По словам Зеленского, "их удивило и немного разозлило то, что он поставил под сомнение этот процесс сразу после его избрания главой государства". "Но вот что им сказал: я вернулся с линии фронта, посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены", - сообщил он.

По утверждению украинского президента, в минских соглашениях "была умышленная ошибка, которая не была устранена". "В них не был включен вопрос о Крыме. И когда я спросил у европейцев, когда мы собираемся поднять этот вопрос, они сказали, что не здесь и не сейчас. Я никогда не мог говорить о Крыме в Нормандии. Это была настоящая проблема", - считает президент Украины.