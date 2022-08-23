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Зеленский назвал количество выпущенных по Украине крылатых ракет

Зеленский назвал количество выпущенных по Украине крылатых ракет Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.
В регионе
23 августа 2022 г. 00:24
Зеленский назвал количество выпущенных по Украине крылатых ракет

Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Удары российской артиллерии просто невозможно посчитать - настолько они интенсивны", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что при этом РФ "не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС".

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