Зеленский назвал количество выпущенных по Украине крылатых ракет

Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

Общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Удары российской артиллерии просто невозможно посчитать - настолько они интенсивны", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что при этом РФ "не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС".