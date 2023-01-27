Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к "танковой коалиции"

Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу.
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"Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый иранский беспилотник - это аргументы, почему нужно больше оружия", - заявил Зеленский.
Он добавил, что очень важна каждая страна, которая делает свой вклад в помощь украинской армии.
"В частности, расширяем нашу "танковую коалицию" (есть соответствующее решение Канады - я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", - подчеркнул президент.