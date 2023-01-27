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Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к "танковой коалиции"

Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к "танковой коалиции" Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу.
В регионе
27 января 2023 г. 01:41
Зеленский назвал количество стран, присоединившихся к танковой коалиции

Уже 12 стран присоединились к танковой коалиции для того, чтобы помочь Украине бороться за свою свободу.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый иранский беспилотник - это аргументы, почему нужно больше оружия", - заявил Зеленский.

Он добавил, что очень важна каждая страна, которая делает свой вклад в помощь украинской армии.

"В частности, расширяем нашу "танковую коалицию" (есть соответствующее решение Канады - я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski “tank koalisiyası”na qoşulan ölkələrin sayını açıqlayıb

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