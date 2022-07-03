Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов в Украине

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией российских войск.
Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Удалось освободить 1 027 городов и поселков, еще 2 610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила. Их фактически нужно строить заново. Кроме того, десятки городов в других областях Украины получили ракетные удары. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть химические и металлургические", - сказал глава государства.