Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов в Украине

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией русских.

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией российских войск.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Удалось освободить 1 027 городов и поселков, еще 2 610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила. Их фактически нужно строить заново. Кроме того, десятки городов в других областях Украины получили ракетные удары. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть химические и металлургические", - сказал глава государства.