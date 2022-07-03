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Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов в Украине

Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов в Украине Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией русских.
В регионе
3 июля 2022 г. 01:00
Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов в Украине

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией российских войск.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Удалось освободить 1 027 городов и поселков, еще 2 610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила. Их фактически нужно строить заново. Кроме того, десятки городов в других областях Украины получили ракетные удары. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть химические и металлургические", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski işğaldan azad olunan yaşayış məntəqələrinin sayını açıqlayıb

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