Зеленский назвал главную мишень России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что прежде всего Россия хочет уничтожить Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что прежде всего Россия хочет уничтожить Донбасс.

Как передает Report, об этом он сказал в своем видеообращении.

"За 50 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации они показали, что именно Донбасс для России - это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области русские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Россия принудительно забирает жителей этих областей в свою армию.

"Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса. Сжигают все, что выдержало восемь лет той войны", - подчеркнул президент.