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Зеленский назвал главную мишень России в Украине

Зеленский назвал главную мишень России в Украине Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что прежде всего Россия хочет уничтожить Донбасс.
В регионе
15 апреля 2022 г. 04:39
Зеленский назвал главную мишень России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что прежде всего Россия хочет уничтожить Донбасс.

Как передает Report, об этом он сказал в своем видеообращении.

"За 50 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации они показали, что именно Донбасс для России - это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области русские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Россия принудительно забирает жителей этих областей в свою армию.

"Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса. Сжигают все, что выдержало восемь лет той войны", - подчеркнул президент.

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