Зеленский назвал главную мишень России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что прежде всего Россия хочет уничтожить Донбасс.
Как передает Report, об этом он сказал в своем видеообращении.
"За 50 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации они показали, что именно Донбасс для России - это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области русские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Россия принудительно забирает жителей этих областей в свою армию.
"Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса. Сжигают все, что выдержало восемь лет той войны", - подчеркнул президент.