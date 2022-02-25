О нас
Аудио новости

Зеленский назвал число погибших украинских военных

Зеленский назвал число погибших украинских военных Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.
В регионе
25 февраля 2022 г. 03:22
Зеленский назвал число погибших украинских военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.

Как передает Report, об этом он отметил в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316", - сказал он в видеообращении к украинцам.

Украинский лидер подчеркнул, что остается в Киеве и вместе с другими представителями власти находится в правительственном квартале Киева.

"Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти", - добавил сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Ukraynanın insan itkilərinin sayını açıqlayıb

Самое важное

Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности
25 февраля 2022 г. 01:44
Первый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый день войны - ФОТОРЕПОРТАЖ
24 февраля 2022 г. 18:26
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
24 февраля 2022 г. 08:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Россию
23 февраля 2022 г. 20:38
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос
23 февраля 2022 г. 18:03
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
Армянские боевики подвергли обстрелу село Физулинского района
23 февраля 2022 г. 14:46
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
Московская декларация - очередная поддержка территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана
23 февраля 2022 г. 12:37
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству
23 февраля 2022 г. 00:18
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности
22 февраля 2022 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi