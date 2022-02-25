Зеленский назвал число погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.

Как передает Report, об этом он отметил в своем Telegram-канале .

"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316", - сказал он в видеообращении к украинцам.

Украинский лидер подчеркнул, что остается в Киеве и вместе с другими представителями власти находится в правительственном квартале Киева.

"Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти", - добавил сказал он.