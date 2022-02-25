Зеленский назвал число погибших украинских военных

Президент Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.
Как передает Report, об этом он отметил в своем
"По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316", - сказал он в видеообращении к украинцам.
Украинский лидер подчеркнул, что остается в Киеве и вместе с другими представителями власти находится в правительственном квартале Киева.
"Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти", - добавил сказал он.