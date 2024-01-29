Зеленский назвал численность украинской армии

В ВС Украины служат до 880 тыс. человек.

В ВС Украины служат до 880 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в интервью телеканалу ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 млн человек сейчас, сейчас конкретно 30 млн людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил он.

В декабре прошлого года Зеленский рассказал о том, что в сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. человек.

Ранее экс-министр обороны Алексей Резников заявлял о том, что в секторе безопасности и обороны задействованы около 1 млн человек, а число мобилизованных составляет 700 тыс. человек.