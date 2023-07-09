Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Национальной гвардии.
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"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут.
Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", - указал В.Зеленский.
Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.
Кроме того, глава украинского государства наградил военных государственными наградами.