Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Национальной гвардии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Пивненко командующим Национальной гвардии.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом украинский лидер заявил во Львове после возвращения из Турции вместе с командирами "Азова".

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут.

Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", - указал В.Зеленский.

Президент пожелал новому командующему Нацгвардии освобождения всей украинской земли, возвращения всех украинских людей, а также желанной победы.

Кроме того, глава украинского государства наградил военных государственными наградами.