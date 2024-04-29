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Зеленский: НАТО может создать спецфонд для оказания финпомощи Украине

Зеленский: НАТО может создать спецфонд для оказания финпомощи Украине НАТО может создать специальный Фонд для оказания финансовой поддержки Украины в сфере обороны в размере 100 млрд евро. Как передает Report со ссылкой на "Укринформ" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с
В регионе
29 апреля 2024 г. 16:27
Зеленский: НАТО может создать спецфонд для оказания финпомощи Украине
НАТО может создать специальный Фонд для оказания финансовой поддержки Украины в сфере обороны в размере 100 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки объемом 100 млрд евро сроком на пять лет. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, отмеченных нашими соглашениями по гарантиям безопасности", - отметил он.

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Версия на английском языке Zelenskyy: NATO may create special fund to provide financial assistance to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Zelenski: NATO Ukraynaya maliyyə yardımı göstərmək üçün xüsusi fond yarada bilər

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