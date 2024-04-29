Зеленский: НАТО может создать спецфонд для оказания финпомощи Украине

НАТО может создать специальный Фонд для оказания финансовой поддержки Украины в сфере обороны в размере 100 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ" об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки объемом 100 млрд евро сроком на пять лет. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, отмеченных нашими соглашениями по гарантиям безопасности", - отметил он.