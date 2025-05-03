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Зеленский настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней

Зеленский настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на прекращении огня с Россией на 30 дней вместо предложенного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия.
В регионе
3 мая 2025 г. 13:02
Зеленский настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на прекращении огня с Россией на 30 дней вместо предложенного президентом Владимиром Путиным трехдневного перемирия.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил журналистам сам Зеленский.

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - отметил он.

Ранее пресс-служба Кремля заявила о том, что Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. 

"Российская армия остановит боевые действия с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая", - говорилось в заявлении президента РФ..

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Версия на азербайджанском языке Zelenski 30 günlük atəşkəsdə israr edir

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