Зеленский: Наша главная цель - окончание этой бойни

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что главная цель Украины - окончание этой бойни.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что главная цель Украины - окончание этой бойни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале главы государства.

"Наша главная цель - окончание этой бойни. Потери врага очень, очень серьезные. Это сотни, сотни убитых солдат, перешедших на нашу землю. Имеем потери, к сожалению, и мы. Украинцы героически оказывают сопротивление агрессии", - сказал Зеленский.

Президент Украины также в своем обращении спросил у России, почему они убивают украинских детей в детдомах и садиках.

"В Ворзеле Киевской области били "Градами". Били "Градами" по детскому дому. По Ахтырке, Сумская область, били "Ураганами". Под обстрелом были жилые кварталы, укрытия, детские сады. Что это за война против украинских детей в детском саду?! Кто они? Они тоже неонацисты? Из детского сада. Или это солдаты НАТО, которые угрожали России?", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "убитые и раненые дети - это приговор этому вторжению".