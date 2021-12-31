Зеленский намерен переименовать свою партию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

"Зеленский хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам… По их (собеседников издания – ред.) словам, на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.