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Зеленский: Нам нужны дополнительные системы SAMP-T или Patriot для защиты Одессы

Зеленский: Нам нужны дополнительные системы SAMP-T или Patriot для защиты Одессы Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP-T или Patriot для защиты Одессы с воздуха.
В регионе
19 июля 2023 г. 17:50
Зеленский: Нам нужны дополнительные системы SAMP-T или Patriot для защиты Одессы

Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP-T или Patriot для защиты Одессы с воздуха.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что у Украины есть на вооружении системы SAMP-T. При этом информация о том, где находятся эти системы, не разглашается. В то же время президент подчеркнул, что они работают отлично.

"Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру", - сказал он.

Он отметил, что у Украины есть и системы Patriot, но ощущается нехватка, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру.

Отметим, что во время ночной атаки Одессы и области ВСУ уничтожили 24 беспилотника и 14 ракет.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Odessanı qorumaq üçün əlavə “SAMP-T” və ya “Patriot”lərə ehtiyacımız var”

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