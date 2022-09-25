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Зеленский: Найдены еще два массовых захоронения в Изюме

Зеленский: Найдены еще два массовых захоронения в Изюме В деоккупированном Изюме нашли еще два массовых захоронения.
В регионе
25 сентября 2022 г. 23:36
Зеленский: Найдены еще два массовых захоронения в Изюме

В деоккупированном Изюме нашли еще два массовых захоронения.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.

Зеленский назвал санкции против России справедливыми и настаивает, что мир должен продолжать санкционное давление.

Напомним, ранее первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев сообщил, что процесс эксгумации близится к завершению, полицией были подняты с земли 427 тел украинцев, из которых 202 - это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 - детей. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

11 сентября был освобожден Изюм.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski İzyumda daha iki kütləvi məzarlığın tapıldığını açıqlayıb

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