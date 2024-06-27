Зеленский находится с визитом в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

В рамках визита он подпишет еще три двусторонних соглашения по безопасности. Срок действия соглашений составляет 10 лет. В целом гарантии безопасности предусматривают оказание поддержки Украине в ряде сфер, в том числе гуманитарной, финансовой и военной.

Зеленский также примет участие в заседании Европейского совета, проведет переговоры с лидерами стран-членов блока, обсудит начало переговоров на пути интеграции Украины в ЕС.