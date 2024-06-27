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Зеленский находится с визитом в Брюсселе

Зеленский находится с визитом в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе.
В регионе
27 июня 2024 г. 15:15
Зеленский находится с визитом в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

В рамках визита он подпишет еще три двусторонних соглашения по безопасности. Срок действия соглашений составляет 10 лет. В целом гарантии безопасности предусматривают оказание поддержки Украине в ряде сфер, в том числе гуманитарной, финансовой и военной.

Зеленский также примет участие в заседании Европейского совета, проведет переговоры с лидерами стран-членов блока, обсудит начало переговоров на пути интеграции Украины в ЕС.

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