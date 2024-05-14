О нас

Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о важности предоставления Украине систем Patriot

Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о важности предоставления Украине систем Patriot Для защиты Харькова и Харьковской области Украины необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.
В регионе
14 мая 2024 г. 12:34
Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о важности предоставления Украине систем Patriot

Для защиты Харькова и Харьковской области Украины необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он сказал, что утверждение Соединенными Штатами решения о новой помощи для Украины имеет решающее значение.

Отметим, что Блинкен прибыл в Киев с визитом, во время которого рассчитывает обсудить вопросы оказания Украине военной помощи со стороны Вашингтона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zelenskyy tells Blinken about importance of Patriot systems for Ukraine

Экслюзивные новости

В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi