Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о важности предоставления Украине систем Patriot

Для защиты Харькова и Харьковской области Украины необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Для защиты Харькова и Харьковской области Украины необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он сказал, что утверждение Соединенными Штатами решения о новой помощи для Украины имеет решающее значение.

Отметим, что Блинкен прибыл в Киев с визитом, во время которого рассчитывает обсудить вопросы оказания Украине военной помощи со стороны Вашингтона.