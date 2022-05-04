О нас
Аудио новости

Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд

Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов США.
В регионе
4 мая 2022 г. 00:34
Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов США.

Как передает Report, такую оценку он привел, выступая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов США", - указал Зеленский, отвечая на вопрос, какие средства понадобятся на восстановление Украины после завершения боевых действий. По его словам, речь идет о восстановлении "инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий". "600 млрд долларов США - это лишь приблизительная сумма", - подчеркнул украинский лидер, слова которого были переведены на английский язык.

"Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению, - сказал Зеленский, обращаясь к западным предпринимателям. - Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе". Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
1 мая 2022 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi