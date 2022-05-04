Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов США.

Как передает Report, такую оценку он привел, выступая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

"Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов США", - указал Зеленский, отвечая на вопрос, какие средства понадобятся на восстановление Украины после завершения боевых действий. По его словам, речь идет о восстановлении "инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий". "600 млрд долларов США - это лишь приблизительная сумма", - подчеркнул украинский лидер, слова которого были переведены на английский язык.

"Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению, - сказал Зеленский, обращаясь к западным предпринимателям. - Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе". Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.