Зеленский: На восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере 600 млрд долларов США.
Как передает Report, такую оценку он привел, выступая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
"Ранее я говорил об убытках в размере 600 млрд долларов США", - указал Зеленский, отвечая на вопрос, какие средства понадобятся на восстановление Украины после завершения боевых действий. По его словам, речь идет о восстановлении "инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий". "600 млрд долларов США - это лишь приблизительная сумма", - подчеркнул украинский лидер, слова которого были переведены на английский язык.
"Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению, - сказал Зеленский, обращаясь к западным предпринимателям. - Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе". Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.