Зеленский на совещании правительства отметил важность устранения очередей на АЗС

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по деятельности исполнительной власти, где обсудили вопрос обеспечения топливом.
Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, в совещании приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства.
Президент отметил необходимость устранения очередей на заправочных станциях.
Также была отмечена необходимость заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва горючего.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах восточной Европы с целью обеспечения поставок горючего в Украину.
Кроме того, были обсуждены вопросы по подготовке Плана восстановления и развития Украины после войны, а также процесс предоставления стране статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
Министр финансов Украины Сергей Марченко доложил о состоянии исполнения государственного бюджета в условиях военного положения. По его словам, ежемесячный дефицит бюджета планируется погашать благодаря международным грантам и кредитам. Продолжаются переговоры о предоставлении международных грантов в объеме 11 млрд долларов, из них которых 5 млрд страна уже получила.
"Также в ходе совещания было уделено внимание вопросу взаимодействия органов государственной власти с организациями по предоставлению гражданам, пострадавшим от российской агрессии, услуг медицинской, психологической и социальной реабилитации", - сказано в сообщении на официальном сайте президента Украины.