Зеленский на совещании обсудил обмен пленными с РФ в формате "1000 на 1000"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сам президент сообщил в соцсетях.

"Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - заявил он.

По словам Зеленского, во время совещания были заслушаны доклады по контактам с российской стороной. Он добавил, что реализацию обмена контролирует глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Кроме того, к процессу привлечены Служба безопасности, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда Офиса президента.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что все стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между сторонами прошел максимально быстро.

Договоренность об обмене пленными в данном формате была достигнута на первых за три года переговорах РФ и Украины.