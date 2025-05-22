О нас

Зеленский на совещании обсудил обмен пленными с РФ в формате "1000 на 1000"

Зеленский на совещании обсудил обмен пленными с РФ в формате "1000 на 1000" Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000".
В регионе
22 мая 2025 г. 15:55
Зеленский на совещании обсудил обмен пленными с РФ в формате 1000 на 1000

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сам президент сообщил в соцсетях.

"Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - заявил он.

По словам Зеленского, во время совещания были заслушаны доклады по контактам с российской стороной. Он добавил, что реализацию обмена контролирует глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Кроме того, к процессу привлечены Служба безопасности, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда Офиса президента.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что все стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между сторонами прошел максимально быстро.

Договоренность об обмене пленными в данном формате была достигнута на первых за три года переговорах РФ и Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə "1000-in 1000-ə" formatında əsir mübadiləsi Ukraynada müzakirə edilib

Экслюзивные новости

СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi