Зеленский: На следующий саммит мира в ноябре будет приглашена Россия

Следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, для участия в котором планируется пригласить Россию.

Следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, для участия в котором планируется пригласить Россию.

Как передает Report, сообщает Le Monde со ссылкой на сответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе саммита украинский президент представит свои предложения по мирному урегулированию конфликта. Это будет детальный план окончания войны.

Ранее сообщалось о том, что Швейцария продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине.

Первый саммит мира проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня.