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Зеленский: На следующий саммит мира в ноябре будет приглашена Россия

Зеленский: На следующий саммит мира в ноябре будет приглашена Россия Следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, для участия в котором планируется пригласить Россию.
В регионе
13 сентября 2024 г. 19:07
Зеленский: На следующий саммит мира в ноябре будет приглашена Россия

Следующий Глобальный саммит мира запланирован на ноябрь 2024 года, для участия в котором планируется пригласить Россию.

Как передает Report, сообщает Le Monde со ссылкой на сответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе саммита украинский президент представит свои предложения по мирному урегулированию конфликта. Это будет детальный план окончания войны.

Ранее сообщалось о том, что Швейцария продолжает работать над привлечением России к мирной конференции по Украине.

Первый саммит мира проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Russia to be invited to peace summit
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya noyabrda keçiriləcək növbəti sülh sammitinə dəvət olunacaq

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