О нас
Аудио новости

Зеленский: На сегодняшний день освобождены 934 населенных пункта

Зеленский: На сегодняшний день освобождены 934 населенных пункта "На сегодняшний день освобождено 934 населенных пункта".
В регионе
20 апреля 2022 г. 23:54
Зеленский: На сегодняшний день освобождены 934 населенных пункта

"На сегодняшний день освобождено 934 населенных пункта".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В 435 освобожденных населенных пунктах возобновили свою деятельность полиция. Органы местного самоуправления и их исполнительные органы заработали в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте", - сказал глава государства.

По его словам, Россия пытается добиться успеха, пусть и небольшого, благодаря масштабной атаке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “934 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib”

Другие новости из категории

Чавушоглу: Мы не думали, что война в Украине продлится так долго
Чавушоглу: Мы не думали, что война в Украине продлится так долго
20 апреля 2022 г. 23:38
Зеленский: Не хватает техники, чтобы прорвать блокаду Мариуполя
Зеленский: Не хватает техники, чтобы прорвать блокаду Мариуполя
20 апреля 2022 г. 23:31
Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным
Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным
20 апреля 2022 г. 23:15
Россия объявила об успешном испытании баллистической ракеты Сармат
Россия объявила об успешном испытании баллистической ракеты "Сармат"
20 апреля 2022 г. 22:23
Глава ОВА: Россия захватила 80% Луганской области
Глава ОВА: Россия захватила 80% Луганской области
20 апреля 2022 г. 21:33
Лавров и Чавушоглу обсудили задействование на Южном Кавказе формата 3+3
Лавров и Чавушоглу обсудили задействование на Южном Кавказе формата "3+3"
20 апреля 2022 г. 20:20
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
20 апреля 2022 г. 20:13
Захарова: Новый спецпредставитель России планирует посетить Баку
Захарова: Новый спецпредставитель России планирует посетить Баку
20 апреля 2022 г. 19:28
Чавушоглу и Лавров провели телефонный разговор
Чавушоглу и Лавров провели телефонный разговор
20 апреля 2022 г. 18:44
Президент Европейского совета встретился в Киеве с Зеленским
Президент Европейского совета встретился в Киеве с Зеленским
20 апреля 2022 г. 18:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi