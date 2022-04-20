Зеленский: На сегодняшний день освобождены 934 населенных пункта

"На сегодняшний день освобождено 934 населенных пункта".

"На сегодняшний день освобождено 934 населенных пункта".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В 435 освобожденных населенных пунктах возобновили свою деятельность полиция. Органы местного самоуправления и их исполнительные органы заработали в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте", - сказал глава государства.

По его словам, Россия пытается добиться успеха, пусть и небольшого, благодаря масштабной атаке.