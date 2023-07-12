Зеленский: На саммите НАТО для Украины приоритетны три вопроса

Украина в ходе второго дня саммита НАТО в Вильнюсе вынесет на обсуждение три вопроса.

Украина в ходе второго дня саммита НАТО в Вильнюсе вынесет на обсуждение три вопроса.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сегодня имеем три приоритетных вопроса на нашей повестке дня. Во-первых, новые пакеты вооружения для поддержания боеспособности нашей армии. Во-вторых, я думаю, что это приглашение в НАТО", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что другим важным вопросом является гарантии безопасности для Украины на пути вступления в НАТО.

Отметим, что ранее в Белом доме заявили, что по итогам саммита страны G7 предоставят гарантии безопасности для Украины.