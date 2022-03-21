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Зеленский: Мы знаем того летчика, который скинул бомбу на школу в Мариуполе

Зеленский: Мы знаем того летчика, который скинул бомбу на школу в Мариуполе Военные России сбросили бомбу на школу в Мариуполе, где прятались мирные жители. Там не было военных позиций.
В регионе
21 марта 2022 г. 03:25
Зеленский: Мы знаем того летчика, который скинул бомбу на школу в Мариуполе

Военные России сбросили бомбу на школу в Мариуполе, где прятались мирные жители. Там не было военных позиций.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"В блокадном Мариуполе российская авиация скинула бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Прятались от обстрелов, бомбардировок. Там не было военных позиций, там было 400 мирных людей. Большинство из них женщины, дети, люди старшего возраста. Они под завалами. Мы не знаем сколько живых, но знаем, что того летчика, который скинул бомбу, мы обязательно собьем", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Mariupolda məktəbə bomba atan təyyarəçini tanıyırıq, onu məhv edəcəyik”

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