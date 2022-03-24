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Зеленский: Мы все должны остановить Россию, мир должен остановить войну

Зеленский: Мы все должны остановить Россию, мир должен остановить войну "Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен всем, кто защищает Украину и защищает свободу".
В регионе
24 марта 2022 г. 03:24
Зеленский: Мы все должны остановить Россию, мир должен остановить войну

"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарен всем, кто защищает Украину и защищает свободу".

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем обращении к нации и миру.

"Но война продолжается. Террор против мирных людей продолжается. Уже месяц так долго. Это разбивает сердце мне, всем украинцам и каждому свободному человеку на Земле. Поэтому я прошу вас выступить против войны", - сказал президент.

Так, Зеленский призвал людей демонстрировать свою позицию и ради мира выходить на улицы и площади из домов и офисов, университетов и школ.

"Выходите ради мира. С украинской символикой. Чтобы поддержать Украину, чтобы поддержать свободу, чтобы поддержать жизнь... Скажите, что люди имеют значение, свобода имеет значение, мир имеет значения, Украина имеет значение", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Hamıdan müharibəyə müqavimət göstərməyi xahiş edirəm”

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