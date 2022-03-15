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Зеленский: Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО

Зеленский: Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.
В регионе
15 марта 2022 г. 17:20
Зеленский: Мы уже поняли, что Украина не станет членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в ходе своего онлайн-выступления на Joint Expeditionary Force в Лондоне.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО, мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про открытые двери, но теперь мы также услышали, что нам туда не войти, и надо это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - сказал президент.

Он еще раз призвал закрыть небо над территорией Украины, но также отметил, что вероятность положительного решения невысока.

"Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора про НАТО. Мы всегда говорим, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть "но" и каким будет ответ Альянса, если уже они на востоке Европы обращаются для защиты. Россия атаковала нашу Львовскую область, ракетный удар в 20 км от границ НАТО. На территории Альянса уже падали российские беспилотники", - резюмировал глава государства.

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