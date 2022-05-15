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Зеленский: Мы сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь

Зеленский: Мы сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь Президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении.
В регионе
15 мая 2022 г. 03:47
Зеленский: Мы сделаем все, чтобы однажды Евровидение принимал украинский Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил группу Kalush Orchestra с победой на Евровидении.

Как передает Report, об этом он писал в Telegram после официального объявления украинской группы Kalush Orchestra победителем песенного конкурса Евровидение.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю - не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный", - отметил Зеленский.

Он выразил благодарность также всем, кто отдал за Украину свои голоса.

"Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Hər şeyi edəcəyik ki, bir dəfə Mariupol Avroviziya iştirakçılarını qəbul etsin”

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