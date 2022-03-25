О нас
Аудио новости

Зеленский: Мы с каждым днем приближаем мир и победу

Зеленский: Мы с каждым днем приближаем мир и победу Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и приближает победу в этой войне.
В регионе
25 марта 2022 г. 03:19
Зеленский: Мы с каждым днем приближаем мир и победу

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина постоянно работает над скорейшим наступлением мира и приближает победу в этой войне.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы все время работаем. Страна должна двигаться к миру, двигаться вперед. Мы с каждым днем нашей защиты приближаем столь нужный нам мир и приближаем победу. А в этой войне невозможно без победы. Так и будет", - заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина не может останавливаться и на минуту, потому что каждая минута решает многое - нашу судьбу, наше будущее и то, чем нам жить.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenskidən sülh və qələbə vədi

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi