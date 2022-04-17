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Зеленский: Мы можем сражаться с Россией и 10 лет

Зеленский: Мы можем сражаться с Россией и 10 лет Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов к дипломатическому диалогу с Москвой, но такой разговор на ультимативных условиях Кремля невозможен.
В регионе
17 апреля 2022 г. 20:18
Зеленский: Мы можем сражаться с Россией и 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов к дипломатическому диалогу с Москвой, но такой разговор на ультимативных условиях Кремля невозможен.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью CNN.

Если возникнет возможность, то "мы будем говорить", подчеркнул Зеленский.

По его словам, чем быстрее разговор начнется, тем меньше людей погибнет, однако не исключил и другого варианта.

"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", - заявил Зеленский.

Глава государства рассказал, что российские атаки на украинцев затрудняют дипломатический диалог с РФ для прекращения войны.

"Как я уже говорил до этого, какова цена всего этого? Это люди. Много людей, которых убили. И кто в итоге за это все платит? Это Украина. Только мы. Для нас это действительно высокая цена", - отметил он.

По словам президента, пока шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, поскольку украинское общество не хочет продолжения диалога.

"Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", - считает Зеленский, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Biz Rusiya ilə 10 il mübarizə apara bilərik"

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