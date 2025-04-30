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Зеленский: Мы готовы к любому формату разговора после прекращения Россией ударов по Украине

Зеленский: Мы готовы к любому формату разговора после прекращения Россией ударов по Украине Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы Россия прекратила удары по Украине. После этого уже можно искать решение по окончанию войны.
В регионе
30 апреля 2025 г. 23:52
Зеленский: Мы готовы к любому формату разговора после прекращения Россией ударов по Украине

Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы Россия прекратила удары по Украине. После этого уже можно искать решение по окончанию войны.

Как передает Report со ссылкой РБК-Украина, об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе вечернего обращения.

"Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решение на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", - отметил он.

Он также сообщил, что провел переговоры с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга: "Прежде всего мы говорили о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке. Хочу поблагодарить за поддержку Украины".

Также, по словам Зеленского, он говорил с министрами Люксембурга о дипломатии, необходимости полного прекращения огня как минимум на 30 суток.

Напомним, на днях российский президент Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая, на "День победы". Он хочет, чтобы в это время были остановлены все боевые действия. В ответ Зеленский заявил, что только полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней может дать основу для реальной дипломатии.

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