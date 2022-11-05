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Зеленский: Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук

Зеленский: Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в том, что он поставлял дроны в Россию.
В регионе
5 ноября 2022 г. 22:18
Зеленский: Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в том, что он поставлял дроны в Россию.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер заявил в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 “Шахедов”. Точно знаем, что иранские инструкторы учили российских военнослужащих пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - сказал он.

Зеленский также анонсировал создание платформы по сбору средств на морские дроны.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Günə azı 10 ədəd İran dronu vururuq”

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