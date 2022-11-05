Зеленский: Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в том, что он поставлял дроны в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в том, что он поставлял дроны в Россию.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер заявил в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 “Шахедов”. Точно знаем, что иранские инструкторы учили российских военнослужащих пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - сказал он.

Зеленский также анонсировал создание платформы по сбору средств на морские дроны.