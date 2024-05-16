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Зеленский: Можем потерять Харьков, если не получим системы ПВО Patriot

Зеленский: Можем потерять Харьков, если не получим системы ПВО Patriot Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.
В регионе
16 мая 2024 г. 15:49
Зеленский: Можем потерять Харьков, если не получим системы ПВО Patriot

Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

"Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков", - утверждал он.

Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 14 мая обратился к нему с просьбой предоставить две системы Patriot для защиты Харькова, однако американский дипломат не дал ему однозначного ответа.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков", - добавил Зеленский.

Ранее украинские официальные лица признавали, что ситуация под Харьковом серьезная, однако утверждали, что угрозы сдачи города нет.

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