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Зеленский: Мир проиграет, если не защитит Запорожскую АЭС

Зеленский: Мир проиграет, если не защитит Запорожскую АЭС Страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. Если сейчас не защитить Запорожскую АЭС от российских войск, мир проиграет в своей борьбе.
В регионе
16 августа 2022 г. 04:43
Зеленский: Мир проиграет, если не защитит Запорожскую АЭС

Страны долгое время работали над достижением радиационной безопасности в мире. Если сейчас не защитить Запорожскую АЭС от российских войск, мир проиграет в своей борьбе.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - сказал Зеленский.

Он отметил, что любой радиационный инцидент на ЗАЭС может стать ударом по многим странам. Ведь потенциально опасные зоны зависят только от направления и силы ветра.

Президент подчеркнул, что пора переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против РФ, государственной корпорации "Росатом" и всей атомной отрасли страны. По его словам, все российские войска должны немедленно покинуть территорию станции и соседних районов - без всяких условий.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Dünya Zaporojye AES-i qorumasa, uduzacaq”

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