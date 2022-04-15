Зеленский: Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие

Все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.

Все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN .

Зеленский отметил, что Путин может пойти на применение ядерного или химического оружия, потому что он не ценит жизнь народа Украины.

"Не только я - весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть не настоящая информация, но это может быть правда... Химическое оружие, они могут это сделать, для них жизнь народа - ничто... Надо думать, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не к Украине, не только к Украине, но и ко всему миру, я думаю", - сказал Зеленский.