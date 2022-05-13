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Зеленский: Макрон предлагал уступки по суверенитету Украины ради "сохранения лица" Путину

Зеленский: Макрон предлагал уступки по суверенитету Украины ради "сохранения лица" Путину Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил.
В регионе
13 мая 2022 г. 15:48
Зеленский: Макрон предлагал уступки по суверенитету Украины ради сохранения лица Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету. Это предложение украинский лидер решительно отклонил.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам.

Президент Украины заявил, что Макрон предлагал ему пойти на определенные уступки в отношении украинского суверенитета ради сохранения лица Путину. Он напомнил, что в свое время мировые лидеры позволили Гитлеру "думать о новом разделе мира". Нечто подобное происходило на протяжении многих лет, пока Европа искала подход к Путину и РФ.

"Мы не должны искать выход для России, и господин Макрон зря это делает. Я считаю, что у него есть прекрасный опыт, что пока Россия сама не захочет, она не будет ничего искать... Он хотел получить определенные результаты в посредничестве, он их не нашел, и не с нашей стороны, а со стороны России", - сказал Зеленский.

"Россия 24 февраля показала, что ей безразличны все уступки, и она заберет территорию, если решила это сделать. И не надо Эммануэлю делать те или иные дипломатические "па". Он стал президентом, я его поддерживал. Но безо всяких шагов в сторону, история этого не прощает. Только шаги вперед, если ты хочешь вернуть свое", - сказал Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Macron offerred concessions on Ukraine's sovereignty so that Putin would "save face"

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