Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
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"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича".
Президент Украины добавил, что "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующие".
Напомним, что против депутата от "оппозиционной платформы-за жизнь" Виктора Медведчука в Украине были выдвинуты обвинения по подозрению в госизмене. До начала войны он находился под домашним арестом.
Впоследствии В.Медведчука обменяли на военнослужащих ВСУ.