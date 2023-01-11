Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о лишении украинского гражданства народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Как передает Report , об этом украинский лидер сказал в ходе видеообращения, размещенного в его Telegram-канале.

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича".

Президент Украины добавил, что "если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующие".

Напомним, что против депутата от "оппозиционной платформы-за жизнь" Виктора Медведчука в Украине были выдвинуты обвинения по подозрению в госизмене. До начала войны он находился под домашним арестом.

Впоследствии В.Медведчука обменяли на военнослужащих ВСУ.