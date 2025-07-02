Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия за связи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По материалам СБУ, Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ еще в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

По имеющейся у СБУ информации, Онуфрий все еще поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую сторону в войне.

"Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)", - сказано в сообщении.