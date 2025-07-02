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Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия за связи с Россией

Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия за связи с Россией Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.
В регионе
2 июля 2025 г. 16:47
Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия за связи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По материалам СБУ, Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ еще в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.

По имеющейся у СБУ информации, Онуфрий все еще поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую сторону в войне.

"Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)", - сказано в сообщении.

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