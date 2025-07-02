Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия за связи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Ореста Березовского, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По материалам СБУ, Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ еще в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина Украины.
По имеющейся у СБУ информации, Онуфрий все еще поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую сторону в войне.
"Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)", - сказано в сообщении.