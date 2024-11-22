Зеленский лишил госнаград 34 человек, в том числе Азарова и Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах другого государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о лишении государственных наград лиц, совершивших измену или действующих в интересах другого государства.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В список вошло 34 человека, среди которых бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они бессрочно лишены государственных наград Украины. Среди них бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывший народный депутат Виктор Медведчук и другие.

К десяти лицам применен максимальный набор санкций, включающий не только лишение наград, но и блокирование активов, аннулирование лицензий и разрешений, а также полное прекращение торговых операций. Среди них семеро попали под санкции впервые.