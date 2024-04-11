О нас

Зеленский: Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 млн евро

Зеленский: Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 млн евро Латвия окажет Украине помощь в размере 112 млн евро в 2024 году.
В регионе
11 апреля 2024 г. 17:16
Зеленский: Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 млн евро

Латвия окажет Украине помощь в размере 112 млн евро в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 млн евро", - отметил он.

Зеленский также сообщил о том, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, технологиями и кибербезопасностью.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о том, что Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi