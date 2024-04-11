Зеленский: Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 млн евро

Латвия окажет Украине помощь в размере 112 млн евро в 2024 году.

Латвия окажет Украине помощь в размере 112 млн евро в 2024 году.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 млн евро", - отметил он.

Зеленский также сообщил о том, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, технологиями и кибербезопасностью.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о том, что Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно.